"Frattesi? L’errore è stato fatto a giugno, doveva andar via. Negli anni di Inzaghi è stato distrutto, mai preso in considerazione. Con Sucic e questo Zielinski è normale che Frattesi debba trovarsi squadra. Zielinski è un De Bruyne meno forte, ha una qualità eccelsa anche se gli piace specchiarsi un pochettino delle volte. L’unica squadra in cui potrebbe andare ora Frattesi è la Juventus, a fare quel tipo di lavoro che faceva Perrotta con Spalletti. Alla Roma non lo vedo. Se ha opportunità di andar via, deve andare. Stimo il ragazzo, anche se non stravedo per il calciatore”.