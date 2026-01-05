Antonio Cassano, nel corso della live di questa sera sul canale Viva El Futbol, ha parlato del centrocampo dell'Inter, affrontando due questioni nello specifico. Qui le sue considerazioni:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Cassano: “Zielinski è De Bruyne meno forte. Frattesi? Lo vedo solo in questa squadra”
ultimora
Cassano: “Zielinski è De Bruyne meno forte. Frattesi? Lo vedo solo in questa squadra”
Le parole dell'ex attaccante a proposito dei due centrocampisti nerazzurri dopo la vittoria di ieri col Bologna
"Frattesi? L’errore è stato fatto a giugno, doveva andar via. Negli anni di Inzaghi è stato distrutto, mai preso in considerazione. Con Sucic e questo Zielinski è normale che Frattesi debba trovarsi squadra. Zielinski è un De Bruyne meno forte, ha una qualità eccelsa anche se gli piace specchiarsi un pochettino delle volte. L’unica squadra in cui potrebbe andare ora Frattesi è la Juventus, a fare quel tipo di lavoro che faceva Perrotta con Spalletti. Alla Roma non lo vedo. Se ha opportunità di andar via, deve andare. Stimo il ragazzo, anche se non stravedo per il calciatore”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA