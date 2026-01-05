FC Inter 1908
Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis si è sprecato in grandi elogi per l'Inter di Chivu, reduce da una splendida vittoria
Marco Macca
Marco Macca 

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis si è sprecato in grandi elogi per l'Inter di Chivu, reduce da una splendida vittoria contro il Bologna:

"Il Milan è una squadra cinica, ma Inter e Napoli per spettacolarità ti rimangono più impresse. L'Inter ieri è stata meravigliosa, ha fatto 19 tiri in porta e ha messo in evidenza un centravanti straordinario. E' difficile anche trovare difetti e limiti a questa squadra, che si è ritirata subito su bene nonostante quattro sconfitte".

"Forse, l'unico difetto è che spreca tante occasioni. Chivu era accompagnato da delle perplessità all'inizio, ma sta facendo molto bene. Zielinski sta tornando quello dei tempi migliori di Napoli".

