"Il Milan è una squadra cinica, ma Inter e Napoli per spettacolarità ti rimangono più impresse. L'Inter ieri è stata meravigliosa, ha fatto 19 tiri in porta e ha messo in evidenza un centravanti straordinario. E' difficile anche trovare difetti e limiti a questa squadra, che si è ritirata subito su bene nonostante quattro sconfitte".