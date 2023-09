Intervenuto negli studi di Sportitalia, Alberto Cavasin, allenatore, ha parlato così in vista di Salernitana-Inter, analizzando il momento di difficoltà dei campani: "Penso ci siano ancora possibilità per chi è in difficoltà. Contro l'Inter sarà una sfida ostica, ma la Salernitana può ritrovare una prestazione convincente, oggi conta molto la prestazione. Al la là del risultato, ci sarà ancora tempo per Sousa".