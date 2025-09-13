Cristian Chivu l'ha già fatto. Ed è stato l'unico in Italia fino a questo momento. Il rumeno ha battuto la Juventus di Igor Tudor, da allenatore del Parma, la scorsa primavera. Ed è stato un di quei risultati che ha portato gli emiliani alla salvezza. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport di oggi:

"Il tecnico dell’Inter è l’unico allenatore ad aver battuto Igor Tudor in Italia da quando il croato siede sulla panchina della Juve. È accaduto lo scorso 23 aprile quando l’attuale timoniere nerazzurro era alla guida del Parma: 1-0 per gli emiliani con gol di Pellegrino; una battuta d’arresto che ha influito nella corsa al quarto posto della Signora, raggiunto soltanto all’ultima giornata.

Nelle altre dieci gare di campionato sulla panchina bianconera, Tudor ha ottenuto 7 vittorie (contro Genoa, Lecce, Monza, Udinese e Venezia nella scorsa stagione; contro Parma e Genoa all’alba di questo campionato) e 3 pareggi (contro Roma, Bologna e Lazio). Altri due successi sono arrivati al Mondiale per Club contro Al-Ain e Wydad Casablanca mentre negli Stati Uniti sono arrivate anche i primi stop a livello internazionale, contro il Manchester City nell’ultima partita del girone e contro il Real Madrid agli ottavi: dunque Guardiola e Xabi Alonso sono gli altri due tabù di Igor".