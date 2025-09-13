Dazn annuncia un doppio ingresso nella sua squadra: Cristian Brocchi e Antonio Di Gennaro si uniscono al team che accompagneranno, con il proprio commento tecnico, i tifosi durante i match della nuova stagione Serie A. Brocchi, che ha già esordito nella seconda giornata di campionato, tornerà al microfono in occasione di Atalanta-Lecce, in programma domenica 14 settembre alle 15:00 e in esclusiva su Dazn.

L'ex calciatore e allenatore in carriera ha indossato la maglia di Verona, Inter, Milan, Fiorentina e Lazio. Anche per Di Gennaro si apre un nuovo capitolo in Dazn, dove metterà a disposizione la sua visione del gioco e la sua esperienza.