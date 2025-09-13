FC Inter 1908
Serie A, due nuovi ingressi al commento tecnico per DAZN: ecco chi sono

Serie A, due nuovi ingressi al commento tecnico per DAZN: ecco chi sono - immagine 1
I due si uniscono al team che accompagneranno, con il proprio commento tecnico, i tifosi durante i match della nuova stagione Serie A
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Dazn annuncia un doppio ingresso nella sua squadra: Cristian Brocchi e Antonio Di Gennaro si uniscono al team che accompagneranno, con il proprio commento tecnico, i tifosi durante i match della nuova stagione Serie A. Brocchi, che ha già esordito nella seconda giornata di campionato, tornerà al microfono in occasione di Atalanta-Lecce, in programma domenica 14 settembre alle 15:00 e in esclusiva su Dazn.

Serie A, due nuovi ingressi al commento tecnico per DAZN: ecco chi sono- immagine 2
Getty Images

L'ex calciatore e allenatore in carriera ha indossato la maglia di Verona, Inter, Milan, Fiorentina e Lazio. Anche per Di Gennaro si apre un nuovo capitolo in Dazn, dove metterà a disposizione la sua visione del gioco e la sua esperienza.

Serie A, due nuovi ingressi al commento tecnico per DAZN: ecco chi sono- immagine 3
Getty Images

Ex centrocampista della Nazionale e simbolo del Verona campione d'Italia nel 1985, Di Gennaro ha intrapreso, dopo il ritiro dal calcio giocato, una carriera da allenatore e dirigente, per poi affermarsi come commentatore tecnico.

(ANSA)

