Ci siamo: manca davvero pochissimo per il rientro di Tajon Buchanan. Ecco il punto sulle sue condizioni dal Corriere dello Sport: "Buchanan, infatti, è sul punto di uscire dall’infermeria: quella dove era finito dopo aver rimediato, durante la Copa America, una frattura alla tibia in allenamento con il Canada. Poco più di 3 mesi dopo, anticipando i tempi previsti per il recupero, l’esterno nordamericano è prossimo a tornare a disposizione di Inzaghi.