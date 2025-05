Lo scudetto si è allontanato domenica sera, ma l'Inter ha ancora un impegno da onorare prima dell'attesissima finale di Champions League del 31 maggio. Ecco come il club nerazzurro si sta avvicinando alla gara di Como secondo il Corriere dello Sport: "Mancano ancora 12 giorni alla finale di Monaco. Prima di arrivarci, venerdì, l’Inter sarà di scena a Como, per l’ultimo atto del campionato. Volendo, potrebbe ancora succedere di tutto. Ma è anche il caso di essere realisti: che il Napoli non batta il Cagliari già salvo, davanti ad un Maradona pieno ed entusiasta, è un’ipotesi remota. Sarebbe un delitto, però, sprecare un altro eventuale regalo del destino. Ecco perché i nerazzurri andranno al Sinigaglia per vincere. Magari ci sarà qualche rotazione in più rispetto a tutti i titolari schierati con la Lazio, ma chi andrà in campo avrà l’obiettivo di fare bottino pieno. Il resto si vedrà.