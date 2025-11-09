"Sarà una sorta di test per la banda nerazzurra, che ha incassato 2 delle 3 sconfitte stagionali contro avversari di primo livello: Juventus e Napoli. Vero che contro la Roma, l’Inter si è presa i 3 punti, ma la sofferenza negli scontri diretti è cominciata già la scorsa stagione. Ed è una (brutta) abitudine che Lautaro e soci devono cambiare al più presto. A proposito dell’argentino, nemmeno lui è riuscito a incidere in quelle 3 partite.

A Torino era affaticato dagli impegni con la Seleccion e da un viaggio transoceanico. Più o meno lo stesso contro la Roma. E, non a caso, in entrambi gli incontri è stato sostituito dopo poco più di un’ora. A Napoli, invece, ha sprecato un paio di occasioni che avrebbero potuto cambiare il corso della sfida. A parziale compensazione si è guadagnato il rigore che, per qualche minuto aveva riaperto i giochi. Solo che il suo successivo litigio con Conte ha finito per scaricare le energie nervose sue e dei suoi compagni. Situazioni del genere, l’Inter non se le può più permettere, come ha avvertito Chivu. La tenuta nervosa sarà fondamentale anche stasera contro la Lazio".