Domenica 9 novembre, in occasione di Inter-Lazio (in programma alle 20:45), San Siro si trasformerà in un palcoscenico speciale: Francis Mercier, dj e producer franco-haitiano tra i nomi emergenti più apprezzati della scena internazionale, porterà la sua musica nel pre-partita, firmando con la sua energia e i suoi sound l’attesa per il fischio d’inizio in una formula del tutto rinnovata.
Inter-Lazio, show nel pre-match: chi è il DJ e chi suona a San Siro?
La performance di Francis Mercier — uno degli artisti in line-up al Soundstorm Festival di Riyadh, tra i più importanti eventi musicali al mondo, in programma dall’11 al 13 dicembre — accompagnerà il warm-up delle squadre e proseguirà a ridosso della lettura delle formazioni, rendendo unico l’avvicinamento al match.
L’attivazione a San Siro segna l’avvio del progetto con Soundstorm Riyadh, festival organizzato da MDLBEAST, che per la prima volta si lega al mondo del calcio: una collaborazione nata all’insegna della musica, dell’energia e dell’incontro tra culture.
Negli ultimi anni Inter ha intrecciato il proprio percorso con quello della musica, un linguaggio universale capace di superare confini e generazioni. Dalle collaborazioni con il festival Coachella negli Stati Uniti fino ai progetti con Republic Records durante il FIFA Club World Cup, il Club ha costruito un dialogo autentico con un pubblico globale, unendo sport, creatività ed emozione.
La collaborazione con Soundstorm Riyadh guarda al futuro: un festival che rappresenta al meglio la nuova scena musicale internazionale e che, come Inter, crede nella forza delle connessioni culturali. A unire i due mondi è il ritmo unico che lega calcio e musica, Milano e Riyadh. Due linguaggi universali, due città in movimento, un’unica energia capace di far vibrare culture diverse allo stesso battito.
Inter-Lazio sarà la prima attivazione del percorso che accompagnerà i nerazzurri verso la prossima Supercoppa Italiana, che vedrà l’Inter scendere in campo contro il Bologna nella semifinale il 19 dicembre a Riyadh.
