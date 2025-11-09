Inter-Lazio, show nel pre-match: chi è il DJ e chi suona a San Siro?

Domenica 9 novembre, in occasione di Inter-Lazio (in programma alle 20:45), San Siro si trasformerà in un palcoscenico speciale: Francis Mercier, dj e producer franco-haitiano tra i nomi emergenti più apprezzati della scena internazionale, porterà la sua musica nel pre-partita, firmando con la sua energia e i suoi sound l’attesa per il fischio d’inizio in una formula del tutto rinnovata.

Negli ultimi anni Inter ha intrecciato il proprio percorso con quello della musica, un linguaggio universale capace di superare confini e generazioni. Dalle collaborazioni con il festival Coachella negli Stati Uniti fino ai progetti con Republic Records durante il FIFA Club World Cup, il Club ha costruito un dialogo autentico con un pubblico globale, unendo sport, creatività ed emozione.

La collaborazione con Soundstorm Riyadh guarda al futuro: un festival che rappresenta al meglio la nuova scena musicale internazionale e che, come Inter, crede nella forza delle connessioni culturali. A unire i due mondi è il ritmo unico che lega calcio e musica, Milano e Riyadh. Due linguaggi universali, due città in movimento, un’unica energia capace di far vibrare culture diverse allo stesso battito.