Gianni Pampinella Redattore 30 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 09:16)

Il giorno dopo Inter-Fiorentina, il Corriere dello Sport analizza i casi da moviola. Il quotidiano boccia la direzione arbitrale di Sozza (4,5) e bacchetta il Var Ghersini (4,5): "Cade anche Sozza e allora è allarme rosso per Rocchi: il rigore che non assegna all’Inter (con la complicità di Ghersini al VAR) è clamoroso, anche difficilmente spiegabile. Qui bisogna fare tabula rasa e ripartire da zero: troppe interpretazioni, troppe eccezione e eccezioni delle eccezioni. Gli arbitri hanno perso il senso della realtà: il laccio californiano di Comuzzo su Pio Esposito, per attitudine, dinamica, buon senso, mettete quello che volete, è rigore".

"E invece Sozza ha lasciato andare e Ghersini ha confermato. Netto il penalty su Bonny. Rischia molto Comuzzo quando si allaccia (recipromente) con Pio Esposito: vero, anche il nerazzurro trattiene, ma Comuzzo da sempre le spalle al pallone, non lo guarda mai. Un indizio di colpevolezza, spesso".

"Spinta di Gudmundsson alle spalle di Lautaro: non è decisa e decisiva ma leggera, Sozza la valuta in questa maniera, il VAR supporta. Se vogliamo abolire i rigorini.... Viti già ammonito entra in scivolata su Bonny, non trova il pallone, tocco sul nerazzurro che va giù: rigore, DOGSO depenalizzato, giallo ma è il secondo. Manca un giallo chiaro per Gudmundsson: entra e prende (poca) palla e (tanto) Lautaro, doveva essere ammonito".

