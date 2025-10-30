Trascinata da Calhanoglu, i nerazzurri hanno battuto la Fiorentina con un netto 3-0

Gianni Pampinella Redattore 30 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 08:16)

Dopo la caduta di Napoli, l'Inter si è rialzata. Trascinata da Calhanoglu, i nerazzurri hanno battuto la Fiorentina con un netto 3-0 e rischiando quasi nulla. Il Corriere dello Sport analizza così la gara di San Siro: "Faticando, ma meritando, l’Inter ha risposto a Napoli e Roma, mettendo sotto una Fiorentina troppo rinunciataria, che solo nel finale ha provato qualche sortita offensiva. Chivu ha ottenuto la risposta che voleva dai suoi, seppure solo nella ripresa la pressione nerazzurra sia diventata davvero efficace. Forse c’era un pizzico di stanchezza, dovuta magari ai soli 3 cambi rispetto al Napoli".

"Palleggio e possesso palla servono a poco se il pallone circola troppo lentamente. E l’Inter ha avuto proprio questo difetto nel primo tempo. In mezzo a troppi errori e scelte sbagliate nell’ultimo passaggio, con Barella che ha insistentemente tentato la giocata più complicata".

"Solo dopo l’intervallo, l’Inter ha cominciato ad aumentare ritmo e intensità della pressione. Arbitro e Var, invece, sono stai capaci di non vedere nulla di irregolare in una plateale trattenuta di Comuzzo su Esposito. Prima che i nerazzurri cominciassero ad innervosirsi, Calhanoglu si è liberato di Fazzini, armando il suo destro e bucando De Gea con un diagonale dalla distanza. A quel punto l’Inter si è sciolta: compreso Sucic".

(Corriere dello Sport)