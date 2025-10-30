È Hakan Calhanoglu il migliore in campo di Inter-Fiorentina per il Corriere dello Sport. Per il centrocampista, autore di una doppietta, voto alto, 7,5: "La pressione costante di Gudmundsson gli complica i piani n fase di impostazione. Respira dopo l’ingresso di Fazzini che gli dà modo di centrare l’angolino alla sinistra di De Gea. Si conferma un cecchino dagli undici metri".
Cds – Inter-Fiorentina, pagelle: Calhanoglu il migliore. Una sola insufficienza
7 per Petar Sucic: "Gli basta una magia di suola per conquistare San Siro, regalandosi la prima gioia in nerazzurro. Il gol faimpazzire anche Chivu". Una sola insufficienza quella di Lautaro, 5,5: "In flessione anche contro i viola, nonostante la solita generosità". 7 per Critian Chivu: "Non era facile tornare subito a marciare dopo la sconfitta di Napoli e la complicata vigilia. Prova di forza importante".
Gli altri voti:
Sommer 6, Akanji 65, Bisseck 6, Bastoni 7, Frattesi sv, Dumfries 6, Carlos Augusto sv, Barella 6, Zielinski sv, Dimarco 6, Esposito 6, Luis Henrique sv, Bonny 6,5
(Corriere dello Sport)
