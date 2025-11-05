In palio ci sono tre punti come in tutte le altre partite. L'Inter stasera torna a giocare in Champions League per rispettare la tabella di marcia che si era prefissata all'inizio del lungo girone. Sul tema si sofferma anche il Corriere dello Sport di oggi:

"Missione ottavi di finale. L’Inter l’ha cominciata nel migliore dei modi, ovvero vincendo le prime 3 gare della prima fase. Si tratta di proseguire allo stesso modo anche stasera contro il Kairat Almaty. Virare a quota 12 la metà del girone, significa poi avere l’opportunità di gestire le successive 4 sfide, tutte contro avversari di livello. A quel punto, però, potrebbero essere sufficienti solo altri 4 punti, per scansare i play-off. Sulla carta, la squadra kazaka è l’avversario più debole che il sorteggio ha “regalato” ai nerazzurri: una sorta di Cenerentola della Champions. Chivu, però, non vuole che passi questo concetto. Al contrario, è il primo a voler tenere alta la guardia e a lanciare messaggi ai suoi giocatori".