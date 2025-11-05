FC Inter 1908
Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così dell'allenatore dell'Inter Cristian Chivu
Marco Astori
Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così dell'allenatore dell'Inter Cristian Chivu: "Ieri ha parlato Chivu che può piacere o non piacere ma regala sempre conferenze ricche di contenuti. E quindi l’invito a sorridere a Lautaro ma, soprattutto, questa frase qua: “Come fa un allenatore a dare equilibrio ai suoi giocatori?

La prima regola è saper perdere. Bisogna saper perdere, perché se non sai perdere non sai neanche vincere. La perfezione non esiste, la tempesta arriva sempre e bisogna imparare a stare in piedi”.

E qualcuno parlerà di frasi trite e ritrite, ma il dato di fatto è che fin qui il tecnico nerazzurro ha dimostrato anche una certa coerenza: non si è esaltato nelle vittorie, non ha sbracato nelle sconfitte e – per intenderci – è il primo a sapere che se mai a Verona la Dea bendatissima non avesse guardato giù ora di lui direbbero peste e corna, altroché osanna e carezze. È il mondo del calcio, giudica in base a come tira il vento e all’ultimo risultato. La cosa buona è che Chivu lo sa perfettamente e difficilmente si farà fottere".

