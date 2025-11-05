Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così dell'allenatore dell'Inter Cristian Chivu: "Ieri ha parlato Chivu che può piacere o non piacere ma regala sempre conferenze ricche di contenuti. E quindi l’invito a sorridere a Lautaro ma, soprattutto, questa frase qua: “Come fa un allenatore a dare equilibrio ai suoi giocatori?
Inter, Biasin: “Chivu difficilmente si fa fottere! Cristian è il primo a sapere che…”
La prima regola è saper perdere. Bisogna saper perdere, perché se non sai perdere non sai neanche vincere. La perfezione non esiste, la tempesta arriva sempre e bisogna imparare a stare in piedi”.
E qualcuno parlerà di frasi trite e ritrite, ma il dato di fatto è che fin qui il tecnico nerazzurro ha dimostrato anche una certa coerenza: non si è esaltato nelle vittorie, non ha sbracato nelle sconfitte e – per intenderci – è il primo a sapere che se mai a Verona la Dea bendatissima non avesse guardato giù ora di lui direbbero peste e corna, altroché osanna e carezze. È il mondo del calcio, giudica in base a come tira il vento e all’ultimo risultato. La cosa buona è che Chivu lo sa perfettamente e difficilmente si farà fottere".
