Le principali rotazioni avverranno, come ipotizza il Corriere dello Sport, in Svizzera contro lo Young Boys: "In terra svizzera, dunque, potrebbe ritrovare spazio Asllani (una sola gara da titolare finora), concedendo un turno di riposo a Calhanoglu. Ma scalpitano anche i vari Zielinski (2 su 2 dall’inizio in Champions), Carlos Augusto e De Vrij. In attacco, da capire, se riposerà soltanto uno tra Lautaro e Thuram, oppure entrambi, come in occasione del match con la Stella Rossa.