CdS – Inter, una notte in vetta: da un momento preciso è cambiata la stagione

"Una notte nel gruppo in testa alla Serie A. Questa sera la classifica sarà certamente diversa. Ma all’Inter può andare bene anche così, visto che dopo la sconfitta con la Juventus, la seconda in 3 giornate, era già finita a -6. Da quel momento in poi, però, i nerazzurri hanno solo vinto: 5 volte di fila, 3 in campionato e 2 in Champions. Ma soprattutto hanno alzato la qualità del loro gioco e acquisito equilibrio e solidità. Ieri ne ha fatto le spese la Cremonese, letteralmente annichilita e stritolata sin dal fischio d’inizio".