CdS – Inter, una notte in vetta: da un momento preciso è cambiata la stagione

Le cinque vittorie di fila hanno permesso all'Inter di recuperare terreno in campionato e partire col piede giusto in Champions League. C'è stato un cambio di passo importante dei nerazzurri da un certo momento in poi. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina:
Il focus dal quotidiano sulla svolta registratasi in casa nerazzurra con le cinque vittorie di fila ottenute tra campionato e Champions
"Una notte nel gruppo in testa alla Serie A. Questa sera la classifica sarà certamente diversa. Ma all’Inter può andare bene anche così, visto che dopo la sconfitta con la Juventus, la seconda in 3 giornate, era già finita a -6. Da quel momento in poi, però, i nerazzurri hanno solo vinto: 5 volte di fila, 3 in campionato e 2 in Champions. Ma soprattutto hanno alzato la qualità del loro gioco e acquisito equilibrio e solidità. Ieri ne ha fatto le spese la Cremonese, letteralmente annichilita e stritolata sin dal fischio d’inizio".
