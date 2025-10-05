"Ieri il “chivuismo” ha prevalso sull’“inzaghismo”. L’Inter si è lasciata alle spalle gli arzigogoli ed è andata dritta al punto fin dai primi minuti. Dell’Inter impressiona il fatturato offensivo, 17 gol in 6 giornate sono tanti, quasi 3 di media a partita, miglior attacco del torneo. Contro la Cremonese sono state numerose le occasioni sperperate. Ieri la copertina se l’è presa Yoann Bonny: un gol, tre assist, una presenza scenica notevole. Attendiamo il ragazzo alla prova di avversari più consistenti, ma il tessuto c’è, siamo nei dintorni del misto cachemire", aggiunge Gazzetta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA