È un’Inter diversa: niente arzigogoli, dritta al punto da subito. Una cosa impressiona

Grande prestazione dell'Inter che domina in lungo e in largo contro la Cremonese creando tantissime palle gol
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter vince 4-1 contro la Cremonese, ma forse il risultato è anche stretto per quanto si è visto in campo. La squadra di Chivu era indemoniata e ha tirato su il piede dall'acceleratore solo dopo il 4-0, nei minuti finali.

"Cristian Chivu ha riportato l’Inter in cima alla classifica. Inter capolista per una notte, insieme a Milan, Roma e Napoli. Poiché le altre tre giocano oggi, e il Milan per giunta affronterà la Juve seconda un punto sotto, è sicuro che stasera i nerazzurri non saranno più primi, ma il messaggio è potente. L’Inter è tornata ed è diversa. Il roboante 4-1 alla Cremonese attesta la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Champions. La prestazione dice che per la prima volta si è vista un’Inter differente. Qualcosa si era notato in controluce a partire dal match contro l’Ajax", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Ieri il “chivuismo” ha prevalso sull’“inzaghismo”. L’Inter si è lasciata alle spalle gli arzigogoli ed è andata dritta al punto fin dai primi minuti. Dell’Inter impressiona il fatturato offensivo, 17 gol in 6 giornate sono tanti, quasi 3 di media a partita, miglior attacco del torneo. Contro la Cremonese sono state numerose le occasioni sperperate. Ieri la copertina se l’è presa Yoann Bonny: un gol, tre assist, una presenza scenica notevole. Attendiamo il ragazzo alla prova di avversari più consistenti, ma il tessuto c’è, siamo nei dintorni del misto cachemire", aggiunge Gazzetta.

 

