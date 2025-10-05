L'Inter vince 4-1 contro la Cremonese, ma forse il risultato è anche stretto per quanto si è visto in campo. La squadra di Chivu era indemoniata e ha tirato su il piede dall'acceleratore solo dopo il 4-0, nei minuti finali.

"Cristian Chivu ha riportato l’Inter in cima alla classifica. Inter capolista per una notte, insieme a Milan, Roma e Napoli. Poiché le altre tre giocano oggi, e il Milan per giunta affronterà la Juve seconda un punto sotto, è sicuro che stasera i nerazzurri non saranno più primi, ma il messaggio è potente. L’Inter è tornata ed è diversa. Il roboante 4-1 alla Cremonese attesta la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Champions. La prestazione dice che per la prima volta si è vista un’Inter differente. Qualcosa si era notato in controluce a partire dal match contro l’Ajax", analizza La Gazzetta dello Sport.