Contro l'Union St- Gilloise è arrivata la settima vittoria consecutiva tra campionato e Champions

Gianni Pampinella Redattore 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 09:02)

L'Inter continua a macinare vittorie. Contro l'Union St- Gilloise è arrivata la settima vittoria consecutiva tra campionato e Champions. I nerazzurri hanno sfruttato, soprattutto in Europa, di un calendario più agevole per mettere in cascina. "L’Inter di Chivu prosegue il suo volo, al netto di qualche turbolenza. L’Union St.Gilloise, infatti, ha fatto tremare nel primo tempo. Evitato il peggio, i nerazzurri si sono rimessi in rotta, finendo per assolvere il loro compito perfino con scioltezza, approfittando del calo anche mentale dei padroni di casa".

"Insomma, l’Inter ha vinto, ma non si è espressa al livello delle ultime uscite. La spiegazione possibile è che, tra due sfide delicate come quelle con Roma e Napoli, contro i belgi non ci fosse la tensione giusta, nonostante i 6 cambi rispetto all’Olimpico", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Ad ogni modo, la cosa più importante del viaggio a Bruxelles era il risultato e l’Inter l’ha portato a casa. Il calendario ha sicuramente aiutato a fare bottino pieno in Europa. Dopo il Kairat Almaty, arriveranno gli ostacoli veri, ma, a quel punto, l’inseguimento alla qualificazione diretta ali ottavi dovrebbe essere meno complicato. Intanto, la banda Chivu, a differenza dei rivali, si presenta al big match del Maradona nelle migliori condizioni possibili: con l’entusiasmo garantito dalle sette vittorie in fila e senza aver affaticato buona parte dei titolari. Chiaro, però, che un avvio come quello di ieri sera i nerazzurri non se lo potranno permettere contro il Napoli".

(Corriere dello Sport)