Italiano ricoverato in ospedale per una polmonite: la nota del Bologna

L'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano è stato ricoverato al policlinico Sant'Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia per una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica.
"Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni".
Lo annuncia una nota del club rossoblù specificando che il tecnico resterà in ospedale circa cinque giorni.
