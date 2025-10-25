Serata con troppi errori per Luca Zufferli, quella del fischietto di Udine è stata una gestione abbastanza confusionaria, tra sbavature e imprecisioni continue. Apre così il Corriere dello Sport la moviola su Milan-Pisa.

La rete di Leao che sblocca il match andava annullata per una posizione di fuorigioco di Pavlovic. È pur vero che le linee guida indicano che se il tiro arriva dalla distanza e il portiere può vedere il pallone (col giocatore in offside distante), la posizione non è teoricamente punibile, ma la discriminante è che il difensore rossonero si muove verso la sfera e tenta anche di colpirla per girarla in rete. Tanti dubbi anche sull'interpretazione del contatto Moreo-Gabbia sull'1-2 di Nzola: la spinta dell'attaccante del Pisa, che frana sul difensore rossonero, è abbastanza evidente.