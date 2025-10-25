"Un anno dopo, è come se il destino si fosse divertito a invertire le parti. Sembra un’eternità, ma solo pochi mesi fa l’Inter di Inzaghi rimase schiacciata dal peso delle responsabilità: la Champions, lo scudetto e quell’avversario insidioso che fu psicologicamente abile a giocare continuamente a nascondino. Il Napoli riuscì a imporre la propria linea comunicativa: il principio che aveva poco da perdere.

Conte fu molto bravo a impostare la stagione sul mantra «l’obiettivo è dare quanto più fastidio possibile». Il mondo Inter e soprattutto Simone Inzaghi rimasero schiacciati da quella guerra di nervi. E finirono per crollare. In Italia e in Europa. Quell’Inter sprecò più match point nel corso della stagione. Uno anche a Napoli nella partita di ritorno, alla ventisettesima giornata. Stava vincendo 1-0 fino all’87’, poi si fece raggiungere da un gol di Billing (oggi al Midtjylland) il cui passaggio a Partenope sarebbe altrimenti stato dimenticato piuttosto in fretta".