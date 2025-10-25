FC Inter 1908
CdS – Napoli-Inter, il destino ha invertito le parti: rispetto all’ultima di Inzaghi…

Il focus sulla sfida di questo pomeriggio tra azzurri e nerazzurri con equilibri completamente diversi rispetto all'anno scorso
Daniele Vitiello
Il test del Maradona servirà all'Inter per capire il livello effettivamente raggiunto con Cristian Chivu. Si torna dove mesi fa i nerazzurri sacrificarono un pezzo di scudetto, poi finito sulle maglie del Napoli, con l'1-1 che diede ancora più vigore alla squadra di Conte. Tante cose sono cambiate nel frattempo. Lo spiega anche il Corriere dello Sport in edicola questa mattina:

"Un anno dopo, è come se il destino si fosse divertito a invertire le parti. Sembra un’eternità, ma solo pochi mesi fa l’Inter di Inzaghi rimase schiacciata dal peso delle responsabilità: la Champions, lo scudetto e quell’avversario insidioso che fu psicologicamente abile a giocare continuamente a nascondino. Il Napoli riuscì a imporre la propria linea comunicativa: il principio che aveva poco da perdere.

Conte fu molto bravo a impostare la stagione sul mantra «l’obiettivo è dare quanto più fastidio possibile». Il mondo Inter e soprattutto Simone Inzaghi rimasero schiacciati da quella guerra di nervi. E finirono per crollare. In Italia e in Europa. Quell’Inter sprecò più match point nel corso della stagione. Uno anche a Napoli nella partita di ritorno, alla ventisettesima giornata. Stava vincendo 1-0 fino all’87’, poi si fece raggiungere da un gol di Billing (oggi al Midtjylland) il cui passaggio a Partenope sarebbe altrimenti stato dimenticato piuttosto in fretta".

