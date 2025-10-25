Momento agli antipodi per Inter e Napoli che si affrontano domani al Maradona nel big-match dell'ottava giornata di Serie A.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Incocciati: “Curioso di vedere la reazione del Napoli. Inter favorita, Conte deve…”
ultimora
Incocciati: “Curioso di vedere la reazione del Napoli. Inter favorita, Conte deve…”
"Si parla di De Bruyne falso nueve, ma io farei giocare ancora Lucca", consiglia Incocciati in merito a Napoli-Inter
Giuseppe Incocciati, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio proprio di Napoli-Inter:
"Hojlund non ci sarà e Lucca mi pare in forse. Si parla di De Bruyne falso nueve, ma io farei giocare ancora Lucca. Bisogna capire cosa vogliono fare di questo ragazzo, se vogliono lasciarlo in balìa di queste giuste critiche o difenderlo.
L'Inter è favorita, ma certe partite vanno sempre giocate, alla fine il Napoli ha il dovere di riconquistare l'autostima perduta in Olanda. Il Napoli sembra soffrire certe situazioni, sono curioso di vedere la reazione. Sono curioso di vedere cosa svilupperà Conte e come reagirà la squadra".
© RIPRODUZIONE RISERVATA