Incocciati: “Curioso di vedere la reazione del Napoli. Inter favorita, Conte deve…”

"Hojlund non ci sarà e Lucca mi pare in forse. Si parla di De Bruyne falso nueve, ma io farei giocare ancora Lucca. Bisogna capire cosa vogliono fare di questo ragazzo, se vogliono lasciarlo in balìa di queste giuste critiche o difenderlo.

L'Inter è favorita, ma certe partite vanno sempre giocate, alla fine il Napoli ha il dovere di riconquistare l'autostima perduta in Olanda. Il Napoli sembra soffrire certe situazioni, sono curioso di vedere la reazione. Sono curioso di vedere cosa svilupperà Conte e come reagirà la squadra".