CdS – PSG, ieri qualche problemino per Kvara: 90′ in panchina perché…

Il georgiano era dato in formazione ma ha rinunciato a scendere in campo pochi minuti prima del calcio d'inizio

Vittoria comoda ieri sera per il PSG di Luis Enrique contro il Rennes in finale di Coppa di Francia. 3-0 il risultato finale, con in rete Hakimi e due volte Barcola, che ha preso il posto di Kvaratskhelia in formazione ufficiale a pochi minuti dal calcio d'inizio. Il motivo? Lo spiega il Corriere dello Sport in edicola questa mattina:

"Luis Enrique aveva deciso di dare spazio tra i pali al russo Safonov, portiere di Coppa, lasciando Donnarumma in panchina. A cui ha fatto compagnia pure Kvaratskhelia: titolare in distinta, ma risparmiato in extremis per dei giramenti di testa. L’ha sostituito Doué, ennesimo talento sbocciato, autore dei due assist per la doppietta di Barcola che ha indirizzato la gara verso il Psg. Il primo, con una grande verticalizzazione, il secondo con un cross al centro solo da spingere. Un favore ricambiato da Barcola, ma per Hakimi, nel finale del primo tempo, quando i parigini hanno trovato il terzo gol.