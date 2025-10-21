Un errore grave, Rocchi ha preso posizione chiara. Il suo ragionamento è coerente: non vuole “rigorini”, vuole decisioni nette

Un errore grave, Rocchi ha preso posizione chiara. Il suo ragionamento è coerente: non vuole “rigorini”, vuole decisioni nette, «se è rigore è rigore, se non lo è non lo è», senza troppi giri di parole.

Così il Corriere dello Sport sulla posizione del designatore in merito al rigore concesso al Milan contro la Fiorentina.

"Mai rigore e mai da Var" — "L’episodio è stato analizzato, ma già live domenica sera e l’attesa per l’OFR avevano messo il designatore in allert. Allo stadio era presente l’Organo Tecnico, Di Liberatore, uno dei suoi vice. Che ci sia un contatto fra la mano destra di Parisi e la parte sinistra della faccia di Gimenez (occhio, che poi, come leggete a fianco, il rossonero è stato curato dalla parte opposta, cosa che ha fatto infuriare gli arbitri) è indiscutibile, che quello sia fallo è tutta un’altra storia.

«Mai fallo e mai da VAR» il mantra che deve essere tenuto presente. A maggior ragione dopo il precedente di Juve-Inter, che in quale maniera ha fatto giurisprudenza. Il gol decisivo di Adzic fu segnato dopo un contatto fra la mano destra di Khephren Thuram e la faccia di Bonny, che fu giudicata non punibile. Anche per questo motivo domenica sera, il direttore della Fiorentina, Pradè, è sbottato. Non possono esserci pesi diversi e indicazioni differenti per episodi simili.