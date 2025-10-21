Una buona parte della tifoseria nerazzurra ha storto il naso quando l'Inter ha deciso di affidare la panchina a Cristian Chivu. La poca esperienza in Serie A del rumeno era indicata come il punto debole. Invece il tecnico è riuscito a spazzare via dubbi e incertezze, anche grazie a una comunicazione sempre convincente che ha convinto anche il gruppo squadra.
Inter, l’entusiasmo di un gruppo che aveva smarrito la propria anima. L’auspicio del club
"L ’ambizione dell’Inter è rimasta inalterata. Nel nuovo corso inaugurato questa estate, attraverso l’arrivo in panchina di Cristian Chivu, il proposito rimane quello del passato recente. Nonostante il trauma dello scorso finale di stagione, il club nerazzurro auspica di confermarsi nuovamente tra le protagoniste in Italia e in Europa", sottolinea il Corriere dello Sport.
"La terza curva del lungo girone di Champions League ha trascinato l’Inter in terra belga, dove stasera sfiderà l’Union Saint-Gilloise. Servono però tre punti per rispettare la tabella di marcia, in vista di quelli che saranno test decisamente più impegnativi (almeno sulla carta) più avanti. Per acciuffarli bisognerà ricorrere anche a rotazioni ragionate, considerando che la gara si incastona in una serie di tre trasferte consecutive".
"Chivu sulla formazione, come sempre, non si è sbottonato. Legittimo però attendersi novità in ogni reparto rispetto ai 90’ dell’Olimpico. In attacco saranno ancora in tre per due maglie. Lautaro si è messo completamente alle spalle il forte raffreddore degli ultimi giorni, ma potrebbe anche riposare in vista della sfida del Maradona ai campioni d’Italia. Questo porterebbe alla prima da titolari per Pio Esposito e Bonny insieme: entrambi protagonisti di un ottimo avvio cercando la prima gioia personale anche in campo internazionale. La loro esplosione ha contribuito a riportare entusiasmo in un gruppo che a un certo punto aveva smarrito la sua anima".
(Corriere dello Sport)
