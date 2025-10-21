Una buona parte della tifoseria nerazzurra ha storto il naso quando l'Inter ha deciso di affidare la panchina a Cristian Chivu. La poca esperienza in Serie A del rumeno era indicata come il punto debole. Invece il tecnico è riuscito a spazzare via dubbi e incertezze, anche grazie a una comunicazione sempre convincente che ha convinto anche il gruppo squadra.