Nel corso del suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Albert Gudmundsson: "L’islandese ha molto mercato, anche la Lazio nei giorni scorsi ha chiesto informazioni ma soprattutto nelle ultime ore si è rifatta avanti la Fiorentina. Per ora si tratta solo di un sondaggio per capire anche la valutazione, che resta intorno ai 30 milioni di euro. Già a gennaio i viola avevano fatto un tentativo concreto, adesso il discorso potrebbe riaprirsi".