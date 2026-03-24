Ceccarini: “Inter appesantita, ma tutto nelle sue mani. Se guardiamo…”

Il pensiero del noto giornalista a proposito di quanto accaduto nell'ultimo weekend di campionato

Daniele Vitiello Redattore/inviato 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 23:28)

Nicolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.comè stato ospite su Radio Tutto Napoli. Queste alcune delle sue considerazioni in ottica scudetto: "Il pareggio dell'Inter con la Fiorentina ha riaperto il campionato? Mi sembra che le distanze siano sempre importanti e loro hanno sempre il destino in mano. Se poi guardiamo il livello di prestazioni e di come sta adesso l'Inter, questo è sicuramento un motivo di riflessione. Un momento non semplice lo ha già vissuto in particolar modo il Napoli, anche il Milan non ha avuto una crisi vera. Per me può ancora perderlo solo l'Inter. Se dovesse la squadra di Chivu avere passi falsi, le altre non devono avere il rammarico dell'occasione persa".

La Fiorentina meritava qualcosa in più contro l’Inter?

“Sì, assolutamente. La Fiorentina arrivava da una trasferta europea dispendiosa in Polonia, eppure in campo sembrava la squadra più brillante. Era elettrica, viva, presente sul piano atletico. L’Inter invece è sembrata appesantita, quasi fosse lei quella reduce dalla coppa. La Fiorentina, pur con i suoi limiti, ha fatto la partita soprattutto dopo l’1-0. Questo è un buon segnale per i viola, ma certamente non lo è per l’Inter”.

Passando al Napoli: quale futuro immagina per Romelu Lukaku?

“Allora, Lukaku ha ancora un altro anno di contratto e io credo che, se resta Conte, resti anche lui. Romelu è molto legato all’allenatore e questo pesa. Poi è chiaro che il Napoli dovrà pensare al futuro: riscatterà sicuramente Hojlund, mentre Lorenzo Lucca con ogni probabilità tornerà alla base dal Nottingham Forest. Proprio su Lucca va fatta una riflessione importante, perché è costato tanto e, al momento, non ha reso per quello che ci si aspettava. Per questo, più che su Lukaku, il vero punto interrogativo mi sembra Lucca”.