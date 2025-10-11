Ceccarini: “Inter? C’è una priorità assoluta per il prossimo mercato”

Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato del mercato dell'Inter per la prossima estate. Con un'indicazione che sembra stia emergendo già in queste settimane secondo il noto giornalista. Si legge infatti:

"L’idea di acquistare un portiere di livello assoluto è una priorità. I nomi di Meret e Caprile restano nella lista ma c’è anche un nuovo profilo che i nerazzurri stanno tenendo in considerazione. È quello di Noah Atubolu, classe 2002 in forza al Friburgo cercato anche dal Napoli prima di puntare forte su Vanja Milinkovic-Savic.

All’ultimo Europeo Under 21 ha sfoderato grandi prestazioni che poi gli sono valse anche la convocazione nella Nazionale maggiore. In Germania viene già etichettato come il possibile erede di Neuer. Le caratteristiche sono la fisicità ma anche l’agilità. Ha un contratto fino al 2027. L’Inter ci sta pensando maniera molto concreta. Oltre a questo anche il ruolo del difensore centrale è un altro obiettivo per l’anno prossimo".