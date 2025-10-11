FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, Calhanoglu titolare in Bulgaria-Turchia: Montella lo schiera dal 1′

ultimora

Inter, Calhanoglu titolare in Bulgaria-Turchia: Montella lo schiera dal 1′

Inter, Calhanoglu titolare in Bulgaria-Turchia: Montella lo schiera dal 1′ - immagine 1
Il centrocampista nerazzurro in campo nella sfida di qualificazione UEFA ai Mondiali 2026 contro la Bulgaria
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

La Turchia scende in campo al Natsionalen Stadion Vasil Levski di Sofia nella sfida contro i padroni di casa della Bulgaria, gara valida per il Gruppo E di qualificazioni UEFA ai Mondiali.

Nell’undici scelto dal commissario dei turchi Vincenzo Montella non può mancare Hakan Calhanoglu.

Inter, Calhanoglu titolare in Bulgaria-Turchia: Montella lo schiera dal 1′- immagine 2
Getty Images

Il centrocampista dell’Inter guiderà il centrocampo della Turchia con la numero 10 sulle spalle e la fascia da capitano, in una mediana completata da Kokcu e Arda Guler.

Al momento la Turchia è a tre punti in classifica, alle spalle della Spagna e in coabitazione con la Georgia al secondo posto, frutto della vittoria contro la selezione georgiana e la sconfitta contro le Furie Rosse.

Leggi anche
Matthaus a FCIN1908: “Lautaro grande 10, lo vedo felice con Thuram! Su Calha dico...
Serbia-Albania, le formazioni ufficiali: Aleksander Stankovic, esordio da titolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA