Inter, Calhanoglu titolare in Bulgaria-Turchia: Montella lo schiera dal 1′

La Turchia scende in campo al Natsionalen Stadion Vasil Levski di Sofia nella sfida contro i padroni di casa della Bulgaria, gara valida per il Gruppo E di qualificazioni UEFA ai Mondiali.

Il centrocampista dell’Inter guiderà il centrocampo della Turchia con la numero 10 sulle spalle e la fascia da capitano, in una mediana completata da Kokcu e Arda Guler.

Al momento la Turchia è a tre punti in classifica, alle spalle della Spagna e in coabitazione con la Georgia al secondo posto, frutto della vittoria contro la selezione georgiana e la sconfitta contro le Furie Rosse.