La Turchia scende in campo al Natsionalen Stadion Vasil Levski di Sofia nella sfida contro i padroni di casa della Bulgaria, gara valida per il Gruppo E di qualificazioni UEFA ai Mondiali.
Inter, Calhanoglu titolare in Bulgaria-Turchia: Montella lo schiera dal 1′
Il centrocampista nerazzurro in campo nella sfida di qualificazione UEFA ai Mondiali 2026 contro la Bulgaria
Nell’undici scelto dal commissario dei turchi Vincenzo Montella non può mancare Hakan Calhanoglu.
Il centrocampista dell’Inter guiderà il centrocampo della Turchia con la numero 10 sulle spalle e la fascia da capitano, in una mediana completata da Kokcu e Arda Guler.
Al momento la Turchia è a tre punti in classifica, alle spalle della Spagna e in coabitazione con la Georgia al secondo posto, frutto della vittoria contro la selezione georgiana e la sconfitta contro le Furie Rosse.
