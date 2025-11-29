Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Stefano Cecchi è tornato sulla vittoria del Milan contro l'Inter nel derby. Il giornalista ha voluto sottolineare l'ottimo lavoro fin qui svolto da Massimiliano Allegri sulla panchina del club rossonero.

"L'Inter nel derby ha giocato meglio. Ma Allegri, con il materiale che ha, fa la cosa migliore che può fare. Perché se il Milan si mette a fare a cazzotti alla pari con l'Inter perde sempre. Allegri è un fenomeno ad essere dov'è con una rosa inferiore all'Inter".