Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Stefano Cecchi ha parlato della lotta scudetto. Per il giornalista la corsa al titolo è tutt'altro che chiusa, il motivo? La rosa del Napoli che per Cecchi è la più forte del campionato, anche se al momento è l'Inter la favorita visto il vantaggio sulle inseguitrici.