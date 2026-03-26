Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Stefano Cecchi ha parlato della lotta scudetto. Per il giornalista la corsa al titolo è tutt'altro che chiusa, il motivo? La rosa del Napoli che per Cecchi è la più forte del campionato, anche se al momento è l'Inter la favorita visto il vantaggio sulle inseguitrici.
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fcinter1908 ultimora Cecchi: “Inter favorita, ma il Napoli ha la rosa più forte. I miei 5€ sullo scudetto…”
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Cecchi: “Inter favorita, ma il Napoli ha la rosa più forte. I miei 5€ sullo scudetto…”
Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Stefano Cecchi ha parlato della lotta scudetto
Queste le sue parole: "L'Inter è favorita, ma il Napoli ha la rosa più forte e può vincerne 8 su 8. Nerazzurri stanchi a Firenze: se non ritrovano energia, il campionato non è chiuso. Io i miei 5€ sullo scudetto azzurro ce li metto ancora".
(Radio Sportiva)
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