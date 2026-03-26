Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni ha parlato di Napoli-Milan. "Chi più decisivo tra Rabiot e McTominay? McTominay, perché è continuo. Continuità dentro la partita e dentro la stagione. Rabiot non è così affidabile, ha momenti di assenza anche nella partita. L'altro è la continuità assoluta".
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Bucchioni: “Lukaku? Il Napoli non giocherà più per lui e ha capito una cosa”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni ha parlato di Napoli-Milan e del caso Lukaku
Napoli, esplode il caso Lukaku:—
"Non c'è Conte, lui torna quando torna lui. E' questo il ragionamento. Lui ha capito che non è nei piani del Napoli del futuro, visto Hojlund e la sua stagione. Cercheranno un'alternativa a Hojlund. Dal punto di vista personale si può anche capire, ma il Napoli non giocherà più per lui".
(TMW Radio)
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