Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni ha parlato di Napoli-Milan. "Chi più decisivo tra Rabiot e McTominay? McTominay, perché è continuo. Continuità dentro la partita e dentro la stagione. Rabiot non è così affidabile, ha momenti di assenza anche nella partita. L'altro è la continuità assoluta".