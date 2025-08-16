Nel turbinio delle voci di mercato legate all'Inter è finito anche Benjamin Pavard . Il difensore francese, tra qualche infortunio di troppo ed episodi non particolarmente piaciuti all'ambiente nerazzurro (vedasi la partita di padel giocata mentre era indisponibile), sembra non essere più considerato incedibile, e più di un tifoso si è espresso a favore di un suo addio. Ma converrebbe davvero privarsi di un giocatore del genere? Analizziamo la situazione dal punto di vista tecnico ed economico.

L'analisi tecnica

Per quanto riguarda l'aspetto calcistico, parliamo di un giocatore dal valore indiscutibile, che ha vinto un Mondiale da titolare con la Francia e che vanta una grandissima esperienza internazionale ad alti livello. A 29 anni, inoltre, è nel pieno della sua maturità e, nell'ottica del tanto auspicato ringiovanimento del reparto arretrato, rappresenterebbe un pilastro sul quale costruire. Insomma, nessun dubbio sulle qualità di Pavard. È altresì vero che il francese non è masi stato una garanzia assoluta dal punto di vista fisico: sia nella prima che nella seconda stagione in nerazzurro, infatti, ha disputato 23 partite di campionato su 38, e di recente ha saltato quasi per intero il Mondiale per Club. Troppe assenze per un titolarissimo.