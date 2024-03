"Non vedo un giocatore con caratteristiche simili alle mie che mi rispecchia. Come esterni di fascia mi piace Kostic ma andiamo sui parametri fisici o Carlos Augusto che ho avuto il piacere di conoscerlo, ha tanta forza e un buon piede. Se andasse via Dimarco, potrebbe benissimo fare il titolare all’Inter ma a livello tecnico non vedo nessuno come ero io".