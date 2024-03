"Non sono servile nei loro confronti, li ritengo due grandissimi allenatori. Tra i migliori in assoluto, non è perché De Rossi sta andando bene, so felicissimo per lui e per il mio giornale che vende più copie, devo smontare quella teoria. De Rossi ha reso la Roma una squadra meno passiva, più ottimista e più divertente. Queste cose succedono. Io vengo considerato di parte, e lo sono, quelli che li attaccano sono antipatizzanti. Lo fanno per partito preso, pregiudizio e malafede. E' così. Quando sei ostinato contro un allenatore a prescindere è malafede. Allegri è terzo in classifica con una squadra debole, non da terzo posto. Mourinho ha fatto finale di Europa League con una squadra scarsa, era terzo l'anno scorso ma mollò in campionato perché voleva andare in finale. Se Daniele va bene sono felicissimo per lui e spero lo confermino"