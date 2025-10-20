Sul web sono circolate delle immagini distorte ad hoc sul gol dell'Inter che ha deciso la partita dell'Olimpico contro la Roma

Marco Macca Redattore 20 ottobre 2025 (modifica il 20 ottobre 2025 | 10:42)

Sul web sono circolate delle immagini distorte ad hoc sul gol dell'Inter che ha deciso la partita dell'Olimpico contro la Roma. A smentire assurde teorie è intervenuto a Pressing Graziano Cesari, che ha spiegato:

"E' stato messo in discussione il gol di Bonny, visto che non ci fidiamo più nemmeno del fuorigioco. Le sagome dei calciatori sono monitorate, il campo è monitorato e la palla è monitorato, parliamo di dati oggettivi".

"Celik fa un movimento in cui mostra indecisione, se alzarsi con la linea o andare verso la porta e questo gli costa la posizione regolare di Bonny, rilevata in maniera certa e oggettiva con un mezzo tecnologico. E infatti c'è una spalla che tiene in gioco Bonny".

(Fonte: Pressing - Mediaset)