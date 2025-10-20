FC Inter 1908
Cesari: "Gol Inter regolare, è oggettivo! Ora si mette in discussione anche la tecnologia"

Cesari: “Gol Inter regolare, è oggettivo! Ora si mette in discussione anche la tecnologia”

Cesari: “Gol Inter regolare, è oggettivo! Ora si mette in discussione anche la tecnologia” - immagine 1
Sul web sono circolate delle immagini distorte ad hoc sul gol dell'Inter che ha deciso la partita dell'Olimpico contro la Roma
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Sul web sono circolate delle immagini distorte ad hoc sul gol dell'Inter che ha deciso la partita dell'Olimpico contro la Roma. A smentire assurde teorie è intervenuto a Pressing Graziano Cesari, che ha spiegato:

Cesari: “Gol Inter regolare, è oggettivo! Ora si mette in discussione anche la tecnologia”- immagine 2
Getty

"E' stato messo in discussione il gol di Bonny, visto che non ci fidiamo più nemmeno del fuorigioco. Le sagome dei calciatori sono monitorate, il campo è monitorato e la palla è monitorato, parliamo di dati oggettivi".

Cesari: “Gol Inter regolare, è oggettivo! Ora si mette in discussione anche la tecnologia”- immagine 3
Getty Images

"Celik fa un movimento in cui mostra indecisione, se alzarsi con la linea o andare verso la porta e questo gli costa la posizione regolare di Bonny, rilevata in maniera certa e oggettiva con un mezzo tecnologico. E infatti c'è una spalla che tiene in gioco Bonny".

(Fonte: Pressing - Mediaset)

