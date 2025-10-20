Ha fatto molto discutere il rigore assegnato al Milan nei minuti finali della sfida di ieri a San Siro contro la Fiorentina

Marco Macca Redattore 20 ottobre 2025 (modifica il 20 ottobre 2025 | 10:32)

Ha fatto molto discutere il rigore assegnato al Milan nei minuti finali della sfida di ieri a San Siro contro la Fiorentina, che ha permesso ai rossoneri di vincere la partita e andare in testa alla classifica. Questa l'analisi dell'episodio di Graziano Cesari a Pressing su Mediaset:

"All'inizio l'arbitro non sembra sapere cosa fare, sembra confuso. Poi dice a tutti: 'Devono vedere, devono vedere'. Da qui, passa un minuto e mezzo prima di prendere una decisione, quando secondo me la decisione era molto semplice, visto che l'arbitro era ben posizionato e vedeva tutto. Che bisogno aveva di farsi influenzare? Al VAR per tre minuti ha guardato le immagini, poi ha assegnato il rigore. Il primo tocco di Parisi è sicuramente sul braccio destro di Gimenez, poi scivola sul viso. A me sembra un contatto molto molto lieve. L'arbitro può vedere tutto, si sposta per vedere meglio, inevitabilmente vede tutto".

"Il VAR poteva intervenire? In questo caso assolutamente no, dato che l'arbitro ha visto tutto. Vi ricordate il gol del 4-3 in Juventus-Inter? In quel caso Rocchi ci aveva detto che il gol era assolutamente regolare e che il colpo sul mento non era punibile. Aveva aggiunto che quell'episodio sarebbe stato preso come spunto per successivi episodi, pregando i calciatori di non simulare. Tra l'altro, l'episodio dovevano farlo vedere tutto, perché se ci fate caso Ranieri quando si avvicina a Gimenez a terra l'attaccante del Milan gli tira due calcetti. In queste situazioni non facciamo niente?".

(Fonte: Pressing - Mediaset)