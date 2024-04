Intervistato dalla pagina Instagram Figurine Panini, Graziano Cesari ha raccontato anche un aneddoto che riguarda l'Inter-Roma del gennaio 1997 che lui arbitrò e che venne ricordata da tutti come quella dello splendido gol in rovesciata di Djorkaeff:

"Il gol più bello, anzi uno dei gol più belli che ho visto è quello di Djorkaeff di Inter-Roma, che poi è diventato anche simbolo degli abbonamenti. In quella partita lui mi fece anche incazzare perché gli avevo chiesto la maglia e Djorkaeff non me l'ha data (ride, ndr). Forse perché voleva tenersela lui".