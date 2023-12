Cesari sul rigore di Lautaro con l’Udinese: “Nettissimo: Di Bello sbaglia perché…”

"Al minuto 33 c'è un contatto tra Perez e Lautaro. La revisione al VAR di Di Bello dura esattamente 19 secondi, pochissimo. Di Bello era lontanissimo dal contatto, è perpendicolare al contatto e il corpo di Perez oscura la visuale dell'arbitro che ha una posizione del corpo sbagliato visto che è direzionato verso Dimarco. Per me è rigore al 100% e l'intervento del VAR è corretto: Lautaro è in vantaggio, la mano di Perez non è una mano di appoggio ma è una tirata di maglia visto che la maglia si deforma. La mano è importante perché fa roteare Lautaro. L'assistente poteva vedere ma non segnala nulla: anche lui poteva aiutare Di Bello"