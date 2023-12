Tuttosport verso Inter-Real Sociedad: “Occhio a queste possibili sorprese di formazione”

Le ultime di formazione in vista di Inter-Real Sociedad, partita fondamentale che mette in palio il primo posto nel girone

"L'Inter di Simone Inzaghi scenderà domani sera in campo contro la Real Sociedad in una sorta di partita secca. Il tecnico piacentino, conscio dell’importanza della gara, non farà calcoli. Ma non sono escluse possibili sorprese". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alle scelte di formazione di Inzaghi verso la sfida contro i baschi. La prima riguarda Frattesiche potrebbe partire dall'inizio al posto di uno tra Barella e Mkhitaryan.