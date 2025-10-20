Ex vice Chivu: “Gli altri eccellono in una cosa, lui è completo. E già vedo che…”

Secondo me un allenatore molto completo. Ho avuto la fortuna di collaborare con tanti allenatori che avevano dei picchi su determinati argomenti. Tutti noi pensiamo all'aspetto tattico, che è sicuramente fondamentale, ma in realtà ci sono tantissime altre cose. C'è la tattica, c'è la metodologia, che è un'altra cosa, tu puoi avere tutta l'idea del mondo, ma se non riesci poi dal punto di vista metodologico a trasferirle in campo attraverso esercitazioni mirate rimangono delle idee sulla lavagna, dunque c'è tattica, c'è metodologia, c'è comunicazione, c'è comunicazione con i giocatori, c'è la comunicazione con i media, c'è l'aspetto di gestione dei dirigenti, di gestione dei giocatori, c'è l'aspetto medico, c'è l'aspetto atletico, ci sono veramente tantissime, tantissime materie che un allenatore deve riuscire a possedere e lui, secondo me, la qualità migliore che ha è che è completo in quasi tutte queste. Si porta dietro anche un passato giocatore importante anche di un certo tipo perché è stato un difensore, è stato anche un centrocampista, secondo me sarebbe stato ancora più forte di quello che non è stato nel calcio moderno probabilmente, anche se è stato un giocatore pazzesco. Tanti dicono, un allenatore inesperto, ma ha allenato comunque tanti anni nel settore giovanile, che non è la stessa cosa, ma non è come non far niente, perché comunque hai tanti partite, anti allenamenti fatti, dunque se devo dire una qualità è completo, è un allenatore completo ed è empatico.