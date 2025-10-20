Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, l'ex vice allenatore di Chivu al Parma Antonio Gagliardi ha parlato del tecnico dell'Inter
Ex vice Chivu: “Gli altri eccellono in una cosa, lui è completo. E già vedo che…”
Che tipo di allenatore è Chivu?
Secondo me un allenatore molto completo. Ho avuto la fortuna di collaborare con tanti allenatori che avevano dei picchi su determinati argomenti. Tutti noi pensiamo all'aspetto tattico, che è sicuramente fondamentale, ma in realtà ci sono tantissime altre cose. C'è la tattica, c'è la metodologia, che è un'altra cosa, tu puoi avere tutta l'idea del mondo, ma se non riesci poi dal punto di vista metodologico a trasferirle in campo attraverso esercitazioni mirate rimangono delle idee sulla lavagna, dunque c'è tattica, c'è metodologia, c'è comunicazione, c'è comunicazione con i giocatori, c'è la comunicazione con i media, c'è l'aspetto di gestione dei dirigenti, di gestione dei giocatori, c'è l'aspetto medico, c'è l'aspetto atletico, ci sono veramente tantissime, tantissime materie che un allenatore deve riuscire a possedere e lui, secondo me, la qualità migliore che ha è che è completo in quasi tutte queste. Si porta dietro anche un passato giocatore importante anche di un certo tipo perché è stato un difensore, è stato anche un centrocampista, secondo me sarebbe stato ancora più forte di quello che non è stato nel calcio moderno probabilmente, anche se è stato un giocatore pazzesco. Tanti dicono, un allenatore inesperto, ma ha allenato comunque tanti anni nel settore giovanile, che non è la stessa cosa, ma non è come non far niente, perché comunque hai tanti partite, anti allenamenti fatti, dunque se devo dire una qualità è completo, è un allenatore completo ed è empatico.
Ti aspettavi questo impatto del mondo Inter così forte da parte di Chivu?
Sì perché lo conosco, dunque ho grande fiducia in lui, credo che non sia un lavoro facile perché è chiaro che ha finito un ciclo importantissimo che ha portato a tanti trofei, a due finali di Champions in tre anni, dunque è chiaro che è stato un ciclo come quello di Inzaghi che personalmente ritengo molto molto positivo, anche molto interessante da studiare da un punto di vista tattico, dunque non era facile entrare alla fine di questo ciclo, però mi aspettavo che potesse incidere. Sicuramente già si vede un'Inter diversa, si vede un Inter più verticale, forse anche un po' più posizionale, ma anche molto più aggressiva e dunque sicuramente ha già inserito alcune delle sue idee.
