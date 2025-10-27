L'ex arbitro, su Pressing, ha detto la sua a proposito degli episodi della gara del Maradona persa dai nerazzurri 3-1

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 12:12)

L'ex arbitro Graziano Cesari, ieri sera a Pressing, ha parlato dell'arbitro di Lazio-Juve, Colombo, e dell'arbitro di Napoli-Inter, Mariani. «Colombo lo ritengo il migliore in assoluto in Italia. Colombo, come Mariani, per un motivo diverso è stato designato per i Mondiali Under17 in Qatar. Il suo pensiero inevitabilmente è andare a fare una bellissima figura là, là è importante e può avere un futuro in campo internazionale».

«Faccio l'esempio di Mariani, è una designazione non azzeccata perché ha arbitrato la finale Mondiale Under in Cile, l'ho arbitrato giorno 20, il 21 in Italia e il 26 lo mandi ad arbitrare una partita così importante. Questa volta non posso salvare il designatore», ha aggiunto.

In particolare sugli episodi della gara tra la formazione di Conte e quella di Chivu l'arbitro ha detto: «Sul rigore Mariani non fischia, corre verso l'altra metà del campo e poi si gira improvvisamente verso Bindoni e dopo sette secondi fischia. È inisuale, tutti si chiedono cosa sia successo. L'arbitro è a 12,3 metri e il guardalinee è a 20.7, sicuramente la visuale è diversa. L'assistente non può vedere il contatto. Se l'arbitro si sposta, cerca quello che ha il pallone e fa continuare. Sicuramente il tocco c'è nel retrocoscia di Di Lorenzo, ma si apre a dismisura il suo compasso, specie la gamba sinistra mentre Mkhitaryan prosegue la sua corsa diretta. L'interista continua la corsa, Di Lorenzo ha una gestualità non a protezione ma per fermare la progressione. Il direttore di gara non concede nulla e non sarebbe mai arrivata la chiamata del VAR perché l'arbitro ha visto e non siamo in presenza di un chiaro errore».

«L'AIA dice che non è rigore, gli arbitri sono stati anche ridotti nell'organico e c'è difficoltà a coprire le partite», ha aggiunto l'ex direttore di gara. «Su Buongiorno si vede che c'è rigore, colpo di mano, quanto tempo passa, dopo 17 secondi si fischia e si interrompe il gioco. Come può non decidere che è rigore quello di Buongiorno?», spiega sull'altro episodio di serata, il penalty battuto e segnato da Calhanoglu.

«Una roba simile succede nel Clasico, il rigore glielo fanno vedere al VAR. Quell'episodio poteva influenzare tutta la partita. Un voto agli arbitri di Napoli-Inter? 4, follia totale. È diventato di moda perché tutte le settimane è follia», ha concluso.

(Fonte: Pressing)