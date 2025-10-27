Non si è ancora spenta l'eco per la direzione di gara di Napoli-Inter. Una gestione da parte di arbitro e assistenti che ha fatto infuriare i nerazzurri, e bollata come negativa anche dall'Aia, che prenderà provvedimenti nei confronti della squadra arbitrale. Una rabbia, quella interista, esternata pubblicamente dal presidente Marotta, che davanti a telecamere e microfoni si è lamentato per i torti ricevuti, su tutti il calcio di rigore concesso per il contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo.
Il Mattino – Inter, proteste all’intervallo e a fine gara: sanzioni anche per Marotta?
Il presidente nerazzurro si è pubblicamente lamentato al termine del match contro il Napoli, così come altri tesserati del club
La reazione del numero uno dell'Inter (e di altri tesserati nerazzurri) potrebbe però avere altre conseguenze, come scrive Il Mattino: "Giuseppe Marotta, l'altra sera, al Maradona, è sceso in campo invocando interviste quasi a reti unificate. Marotta è consigliere federale, ma decide di dare i consigli al sistema in pubblico. Per questo De Laurentiis è pronto a fare i suoi passi nel Palazzo in questi giorni ma a fari spenti".
"In ogni caso, resta da capire se qualcuno tra arbitri e ispettori federali ha annotato nelle relazioni le proteste nerazzurre nell'intervallo ma anche alla fine della partita. Perché non è escluso che possa scattare anche per Marotta. Aspettiamo il giudice sportivo".
