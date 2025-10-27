Il presidente nerazzurro si è pubblicamente lamentato al termine del match contro il Napoli, così come altri tesserati del club

Fabio Alampi Redattore 27 ottobre - 09:30

Non si è ancora spenta l'eco per la direzione di gara di Napoli-Inter. Una gestione da parte di arbitro e assistenti che ha fatto infuriare i nerazzurri, e bollata come negativa anche dall'Aia, che prenderà provvedimenti nei confronti della squadra arbitrale. Una rabbia, quella interista, esternata pubblicamente dal presidente Marotta, che davanti a telecamere e microfoni si è lamentato per i torti ricevuti, su tutti il calcio di rigore concesso per il contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo.

La reazione del numero uno dell'Inter (e di altri tesserati nerazzurri) potrebbe però avere altre conseguenze, come scrive Il Mattino: "Giuseppe Marotta, l'altra sera, al Maradona, è sceso in campo invocando interviste quasi a reti unificate. Marotta è consigliere federale, ma decide di dare i consigli al sistema in pubblico. Per questo De Laurentiis è pronto a fare i suoi passi nel Palazzo in questi giorni ma a fari spenti".

"In ogni caso, resta da capire se qualcuno tra arbitri e ispettori federali ha annotato nelle relazioni le proteste nerazzurre nell'intervallo ma anche alla fine della partita. Perché non è escluso che possa scattare anche per Marotta. Aspettiamo il giudice sportivo".