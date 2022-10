GdS – Cessione Inter non scontata: ecco perché. E non è da sottovalutare un dettaglio

"Il fermento intorno ai diritti tv con l’interesse di diversi fondi ne è la prova. L’attivismo diffuso sulla costruzione di nuovi impianti è un altro punto. E peraltro anche l’ok alla costruzione dello stadio di Milano sarà/sarebbe un asset decisivo per il valore del club, sia in termini patrimoniali sia di futuri ricavi. Non può passare inosservato, poi, il fatto che una delle banche che ha in mano il faldone Inter sia Raine Group, specializzata nel settore media e telecomunicazioni: è in quell’ambito che si cercano investitori, è da lì che potrebbero arrivare novità nei prossimi mesi. A patto che si raggiunga il tetto da 1,2 miliardi, s’è capito. Altrimenti, il discorso non può partire. Non è scontato che accada, peraltro. E Zhang troverà il modo di affrontare l’argomento nella prossima assemblea dei soci del 28 ottobre".