Champions 2024/25, Serie A con 5 squadre? Per ora Italia prima, ma serve andare avanti

"Siamo in vantaggio, ma la partita è ancora tutta da giocare. In questo momento l’Italia è in testa al ranking Uefa stagionale. E non è più una semplice questione di orgoglio: i primi due posti di questa classifica garantiscono, infatti, una squadra in più nella prossima Champions a 36 finaliste (e gruppo unico). È una delle novità più interessanti della riforma. Se vogliamo, anche destabilizzanti, in senso positivo, s’intende, perché in molti tornei il numero di qualificate potrebbe essere in bilico fino alla fine. L’Italia, per esempio, potrebbe mandare in Champions anche la quinta del campionato. Siamo in testa ma adesso comincia il bello, l’eliminazione diretta. Con tanti punti a disposizione per cambiare la classifica", scrive la Gazzetta dello Sport.