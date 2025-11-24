FC Inter 1908
Champions, Atletico-Inter: le attività di vigilia. Orari di allenamenti e conferenze

Gli orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di martedì 25 novembre
Gianni Pampinella
COMO, ITALY - NOVEMBER 04: Lautaro Martinez of FC Internazionale looks on during the FC Internazionale training session at Appiano Gentile on November 04, 2025 in Como, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Mercoledì 26 novembre alle ore 21:00 l'Inter affronterà in trasferta l'Atletico Madrid per la quinta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025-2026.

COMO, ITALY - OCTOBER 20: Ange-Yoan Bonny of FC Internazionale in action during the FC Internazionale training session at BPER Training Centre at Appiano Gentile on October 20, 2025 in Como, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di martedì 25 novembre.

    • Ore 11:00 Allenamento Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile

    • Ore 17:00 Conferenza Stampa ufficiale Atletico Madrid | Estadio Metropolitano, Madrid

    • Ore 18:00 Allenamento Atletico Madrid | Estadio Metropolitano, Madrid

    • Ore 19.00 Conferenza Stampa ufficiale Inter | Estadio Metropolitano, Madrid

