Mercoledì 26 novembre alle ore 21:00 l'Inter affronterà in trasferta l'Atletico Madrid per la quinta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025-2026.
Champions, Atletico-Inter: le attività di vigilia. Orari di allenamenti e conferenze
Gli orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di martedì 25 novembre
Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di martedì 25 novembre.
Ore 11:00 Allenamento Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile
Ore 17:00 Conferenza Stampa ufficiale Atletico Madrid | Estadio Metropolitano, Madrid
Ore 18:00 Allenamento Atletico Madrid | Estadio Metropolitano, Madrid
Ore 19.00 Conferenza Stampa ufficiale Inter | Estadio Metropolitano, Madrid
