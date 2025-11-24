E' un Cristian Chivu visibilmente deluso quello che si presenta negli studi di Dazn dopo la sconfitta nel derby contro il Milan

Redazione1908 24 novembre - 10:04

E' un Cristian Chivu visibilmente deluso quello che si presenta negli studi di Dazn dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. L'Inter ha dominato, creato palle gol, preso un palo, una traversa, sbagliato un rigore ma alla fine ha vinto il Milan. E tra le scelte importanti di Chivu, non è passato inosservato il cambio di Lautaro Martinez.

Diletta Leotta ha stuzzicato l'allenatore proprio sulla sostituzione del capitano:

Leotta: "E la scelta di far uscire Lautaro al 64'? Sta bene o è solo una questione tecnica?"

Chivu: "Lautaro sta bene, Lautaro sta bene"

Leotta: "E come mai è uscito al 64' quindi?"

Chivu: "Ma che non posso cambiare i giocatori? E' una scelta tecnica, una scelta mia. Penso che i ragazzi che sono in panchina hanno anche il merito di dare il contributo e l'hanno fatto sia Pio che Bonny. E' stata una mia scelta, una mia decisione"

Leotta: "Certamente, pensavo ci fosse dell'altro. Che non stesse poi così bene"

Chivu: "No, ho detto che stava bene e lei mi ha chiesto come mai l'ho tolto"

Leotta: "Va bene, im bocca al lupo"

Chivu: "Viva il lupo"