Champions League, biglietti Inter-Arsenal in vendita: tutte le informazioni

La prima fase di vendita dei tagliandi prenderà il via alle ore 12:00 di mercoledì 25 settembre per i soli abbonati Serie A alla nuova tariffa PLUS, i quali potranno acquistare fino a 4 biglietti per i propri amici interisti. Si dovrà utilizzare il numero della tessera Siamo Noi su cui è caricato l’abbonamento per accedere alla vendita. Tutti i biglietti saranno in formato PDF mobile e non verranno caricati sulla tessera.