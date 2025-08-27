Primo tempo perfetto del Club Brugge che nei primi 45' del ritorno del quarto e ultimo turno preliminare di Champions League contro i Rangers, ha dominato nettamente chiudendo sul punteggio di 5-0.
Nel primo tempo dominato dal Brugge e chiuso 5-0 sui Rangers, in gol anche l'ex centrocampista nerazzurro
Il gol del 5-0, siglato dall'ex Inter Aleksandar Stankovic al 45′, giunge al culmine di un primo tempo perfetto per i padroni di casa. Il centrocampista raccoglie un cross preciso di Hans Vanaken direttamente al centro dell’area: si coordina e, di testa, firma il pokerissimo prima dell’intervallo.
