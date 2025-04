L'euforia per il grande successo ottenuto nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco è ancora grande in casa Inter. In vista del ritorno , tuttavia, ci sarà un aspetto che dovrà essere necessariamente preso in considerazione: il rischio squalifica. Sono infatti 6 i calciatori nerazzurri che, in caso di ammonizione contro i bavaresi, salterebbero l'eventuale semifinale europea.

Come ricorda La Gazzetta delloSport, si tratta di 6 titolarissimi: "Lautaro, Bastoni, Barella, Mkhitaryan, Dumfries, Pavard. E Inzaghi. Smaltita l'euforia per l'impresa di Monaco, l'Inter si ributta con la testa verso il campionato - sabato a San Siro arriva il Cagliari -, ma il pensiero Bayern resta. Non solo perché tra una settimana esatta è in programma il ritorno dei quarti di Champions League, ma pure per la questione diffide. Sono infatti sei i giocatori nerazzurri che, in caso di passaggio del turno, rischierebbero di saltare l'andata delle eventuali semifinali. E tutti sono titolarissimi di Inzaghi".